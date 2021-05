Volg vanavond hier live de regionale dodenherdenking

Ook in de regio Haarlem wordt de dodenherdenking dit jaar zonder publiek gehouden. Wel is de jaarlijkse herdenking thuis te volgen.

Haarlem105 maakt in samenwerking met NH Nieuws een twee uur durende live uitzending rondom de dodenherdenking in de hele regio. Zo zijn er live-verbindingen met Bloemendaal, Heemstede en Haarlem. Ook is er een uitgebreid studioprogramma met indrukwekkende verhalen.

De uitzending begint om 19.00 uur en is hier live te volgen, of via de website van Haarlem105.