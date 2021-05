Marine-oefening gaat mis: meerdere mensen belanden in IJsselmeer

Bij een oefening van de marine met meerdere bootjes op het IJsselmeer zijn vanmiddag drie mensen ongepland in het IJsselmeer beland, laat de Veiligheidsregio weten. Iedereen is uit het water gehaald, een persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege een schouderblessure.

Vier mensen zijn licht onderkoeld geraakt. De oefening was voor de kust bij de haven De Oude Zeug in Wieringerwerf. Bij de eerste meldingen werd gesproken van een jacht dat op drift was geraakt en stuurloos ronddreef.

Het ging om een eindoefening van de eerste maritieme militaire vorming, een acht weken durende opleiding tot matroos, zegt de Koninklijke Marine. "De 53 leerlingen waren bezig met de 'volharding', zoals de oefening heet. Daarbij zijn ze anderhalve dag bezig met groepsopdrachten." Het was een geplande oefening, de storm was niet bewust opgezocht. Een paar bootjes liepen vol met water, waardoor de jongeren in het IJsselmeer belandden. Daarnaast waren ze door de wind te ver afgedreven en konden ze niet meer terug komen.

Veel ambulances

Aanvankelijk werd gesproken over tientallen mensen in het water waren beland. Vanwege dat grote aantal besloten de hulpdiensten in groten getale die kant op te gaan. Er stonden dan ook veel ambulances aan de kant en er waren enkele traumahelikopters naartoe gestuurd.

Iedereen leek te zijn gered, maar de Kustwacht bleef voor de zekerheid nog wat langer zoeken boven het IJsselmeer ('of we niks over het hoofd hebben gezien') en reddingsboten visten de achtergebleven reddingsvlotten uit het water. De onderkoelde matrozen in opleiding zijn in een boerderij in de buurt opgevangen waar ze zich konden warmen.