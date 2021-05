Café de Koning aan de Amstel in oorlogstijd: "Hoop dat er nog over gepraat wordt"

Oma Riet, die bekend werd met haar gehaktballen en andere hoogstandjes uit de keuken, blikt terug op de Tweede Wereldoorlog. Naast café de Koning van haar ouders aan de Amstel was het Duitse hoofdkwartier gevestigd. "Dat konden wij zien van het balkon af, zo naar beneden."

Riet van Oostwaard werd eerder in 2021 90 jaar en ze kan zich nog veel herinneren van de Tweede Wereldoorlog. Ze groeide met haar familie op in het Café de Koning aan de Amstel in Amstelveen. Haar familie zette alles op alles om er het beste van te maken. Ze denkt terug aan de tijden van oorlog. "Dan zie ik die massa Duitsers. Hier in Paardenburg was een hoofdkantoor van de Duitsers. 's Morgens kwamen de wagens vol met jongens die geronseld waren."

Café de Koning was een plek waar veel mensen zich verscholen voor het dagelijkse appèl. "In de telefooncel, achter het biljart. Overal kropen ze weg, want die wilden dat niet." Dokterswagen De familie van Riet had ook de auto van de protestantse huisarts in de schuur staan. Deze dokter woonde toen aan de andere kant van de Amstel. "Van dokter Silman. Met takken en alles er overheen. Niemand had toen meer een auto want die namen de Duitsers mee. Daarom moesten we de auto van de dokter verstoppen." De kinderen mochten daar niet meer komen. Al het speelgoed werd verbrand voor vuur zodat we toch wat warmte hadden."

Links Café de Koning, rechts restaurant Paardenburg - Restaurant Paardenburg

Tijdens de bevrijding lag Riet in het ziekenhuis, ondervoed door de tekorten aan genoeg eten. "Honger... Honger. In de tijd dat het suikerbieten-tijd was, klommen de jongens op de auto en wij holden ernaast, om de suikerbieten op te vangen." Ook al is het niet altijd even makkelijk voor Riet van Oostwaard om herinneringen op te halen, ze wil dolgraag dat de jongere generaties weten wat leven in tijden van oorlog betekende. "Ik hoop dat er nog steeds over gepraat wordt. Dat de kinderen die nu opkomen beseffen wat ze nu hebben."

