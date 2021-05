LIVE: Dodenherdenking in Hilversum

Om 15.00 uur is de officiële dodenherdenking in Hilversum hier live te zien. Dit jaar is het vanwege het coronavirus op de Noorderbegraafplaats. De herdenking is besloten. Maar om iedereen de kans te geven er bij te zijn, wordt het live uitgezonden op NH Gooi en op deze site.

NH Nieuws

Normaal is er op 4 mei een herdenkingsbijeenkomst in theater Gooiland, een stille tocht en aansluitend een herdenking en defilé in het Rosarium, het verzetsmonument van Hilversum. Vanwege de coronacrisis verloopt de herdenking van de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog dit jaar opnieuw anders. Het grootste verschil: er zijn dit jaar amper toeschouwers welkom. Om alle Hilversummers toch de kans te geven de slachtoffers te herdenken, wordt de herdenking op de Noorderbegraafplaats live uitgezonden van 15.00 uur tot 16.10 uur. Kijk hier vanaf 15.00 live mee:

Er zullen toespraken zijn en er is muziek te horen. Stadsdichter Charlotte de Raad leest het gedicht Hemellichaam voor. Stef van Breugel zal de Bill Minco-lezing van Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel voordragen. Zij verblijft in het ziekenhuis maar de directeur van Museum Hilversum is bereid gevonden haar te vervangen. Ook burgemeester Pieter Broertjes is niet aanwezig. Hij ligt in het ziekenhuis met een hersenontsteking. Wethouder Arno Scheepers zal zijn toespraak voorlezen.