Stijgende vergrijzing in Stede Broec: organisaties gaan samenwerken

Stede Broec kampt met de hoogste vergrijzing in de regio. "Als we de praktijk van vandaag doortrekken, stijgt de behoefte aan verpleeghuisplekken van 134 naar 250", vertelt Frido Kraanen, bestuurder bij Omring. Daarom gaan welzijnsorganisatie Ons Stede Broec, seniorenraad Stede Broec, woningcorporatie De Woonschakel, gemeente Stede Broec en zorgorganisatie Omring samenwerken om te kijken naar oplossingen hiervoor.

Uit de prognoses voor de komende tien jaar blijkt dat het aantal 75-plussers het hardst stijgt in Stede Broec. "Wij zijn de enige organisatie in Stede Broec met verpleeghuizen. Als we het niet anders gaan doen, moeten er huizen bijgebouwd worden", zegt Kraanen. Maar dat zou het probleem niet oplossen. "Eén van de grote problemen is een tekort aan zorgpersoneel. We kunnen wel bouwen, maar we hebben nu al honderd vacatures die we niet kunnen vullen."

Extra geld

Over de lage lonen in de zorg zijn al langer discussies. Zeker na de start van de coronacrisis en de bijbehorende druk op de zorg is de schreeuw om extra geld voor de sector toegenomen. Toch verwacht Kraanen niet dat hogere lonen in de zorg alleen de oplossing zal zijn voor het tekort.

"Ik verwacht niet zo’n grote stijging. Geld is over het algemeen geen drijfveer voor zorgmedewerkers", zegt hij. "We moeten het op een andere manier oplossen. Als we dat niet doen, dan gaan we de zorg elk jaar verschralen. We moeten voorkomen dat we in dat rampenscenario terecht komen."

Samenwerking

Om toch de ouderen in de toekomst van gepaste zorg te kunnen voorzien, moet er dus gezocht worden naar andere manieren om de zorg vorm te geven. Dat betekent volgens Kraanen onder meer zorgen dat het hoge ziekteverzuim onder zorgmedewerkers daalt. Ook moet de samenleving zelf versterkt worden, en moeten mensen met behulp van nieuwe technologie zoals valdetectie langer thuis kunnen blijven wonen. Valdetectie geeft een melding als iemand gevallen is en hulp nodig heeft.

Informele zorg

Maar de zorg kan ook meer informeel geregeld worden. "Informele hulp en ondersteuning in het netwerk rond een oudere, kan ook voldoende zijn om gezond thuis te wonen. Stede Broec heeft bijvoorbeeld wel vier buurthuizen. Daar lopen vrijwilligers rond die allemaal wat willen doen, maar niet goed weten hoe. Het is een plek met veel potentiële hulp die we niet goed genoeg benutten."

Het plan is om de mogelijkheden nu in kaart te brengen en erachter te komen wat er nog meer gedaan kan worden. "Dan is zo’n samenwerking handig. Ze hebben allemaal een deel van de oplossing."

Kennis en ervaring opdoen

Aan het eind van het jaar moet het plan 'hoe (kwetsbare) ouderen in Stede Broec goed oud kunnen worden in 2030' klaar zijn. Frido Kraanen: "Dit is typisch een vraagstuk waar we in de praktijk samen antwoorden op moeten vinden. Het is niet de bedoeling dat we eerst heel lang werken aan een plan en pas daarna van start gaan. Samen kennis en ervaring opdoen, en samen leren is net zo belangrijk als de inhoud."