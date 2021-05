Merknaam D-reizen gaat bij doorstart niet verloren

De directeuren van het failliete D-reizen hadden de merknaam eerder naar hun privébedrijf overgeheveld, maar volgens de curator is dat in overleg met de directie 'teruggedraaid'.

De curatoren van de failliete reisorganisatie doen onderzoek naar de directeuren en of zij kwalijk hebben gehandeld door de merknaam toe te eigenen. Eerder zeiden ze al dat de merknaam onderdeel is van een mogelijke overname.

Over een mogelijke doorstart wordt nog gepraat. Zowel Prijsvrij Vakanties, Rewe Reizen en Hillman Travel zijn in de running bij het online biedingsproces.

Domino-effect

Begin april viel het doek voor D-reizen, dat het hoofdkantoor in Hoofddorp had. Alle 285 reisbureaus sloten de deuren en bijna 1.200 medewerkers verloren hun baan. Volgens de reisorganisatie is het bedrijf omgevallen door de coronacrisis. D-reizen trok meerdere keren bij het ministerie van Economische Zaken aan de bel voor duidelijkheid over vouchers en het terugbetalen van klanten. De goedkeuring van het Voucherfonds komt voor D-reizen te laat.

Brancheorganisatie ANVR zei te vrezen voor een domino-effect. "Al die reisbedrijven hebben het moeilijk. We liggen al min of meer een jaar praktisch volledig stil", liet een woordvoerder weten.