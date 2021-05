Haarlem105 en NH Nieuws starten gezamenlijke nieuwsredactie

Vanaf vandaag werken streekomroep Haarlem105 en de Haarlemse redactie van regionale zender NH Nieuws nauw samen om de lokale journalistiek in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal flink te verbeteren. Samen maken zij meer verhalen en met de gebundelde kennis weten ze meer. Het doel van de twee omroepen is om een ‘hoofdstadwaardige nieuwsvoorziening’ voor de regio Haarlem te creëren.

De samenwerking begint met een pilot. De afgelopen twee maanden zijn er al plannen gemaakt en is er proefgedraaid. Beide redacties hebben er enorm veel zin in en zien veel kansen om gezamenlijk mooie journalistieke producties te maken.

Robert Baltus, chef nieuws NH Nieuws: “NH Nieuws gelooft in de kracht van samenwerking om daarmee verhalen te maken die er toe doen. We willen de ogen en de oren zijn van onze bezoekers, luisteraars en kijkers, zodat bestuurders en bewoners weten wat er speelt, waar mensen tegenaan lopen, waar het fout gaat en wat verantwoordelijken daaraan (gaan) doen. Wij hebben ook oog voor oplossingen die er zijn. Haarlem105 is al jaren een vaste waarde en we zijn er van overtuigd dat beide media samen een betere bron van informatie voor de inwoners zijn.”

Wessel van Opstal, Hoofdredacteur Haarlem105: “Haarlem105 heeft in de afgelopen twee jaar een flinke professionaliseringsslag gemaakt. Met een vernieuwde website, meer live televisie en ook de start van visual radio. Een gemeenschappelijke nieuwsredactie is dan een logische volgende stap. Door de krachten te bundelen kunnen we nog sterker aanwezig zijn in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Een belangrijke stap ook voor de inwoners van onze regio; zij verdienen een nieuwsredactie die altijd boven op het nieuws zit, kritische vragen stelt aan de politiek en er altijd is als er iets speelt. NH Nieuws en Haarlem105 doen dit nu al, maar samen kunnen we echt het verschil maken.”