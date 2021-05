Zo herdenkt regio Alkmaar op 4 mei zonder samenkomsten

Regio Alkmaar herdenkt vandaag alle oorlogsslachtoffers die hebben gestreden voor vrijheid, maar net als vorig jaar doen gemeenten dat in aangepaste vorm. Een Dodenherdenking zonder stille tochten en samenkomsten, maar toch valt er nog genoeg te beleven. Zo zendt Streekstad Centraal de kransleggingen in Alkmaar uit en is het voor burgemeester van Heiloo Hans Romeyn zijn allerlaatste herdenking.

In heel de regio leggen burgemeesters vanavond kransen neer bij monumenten en worden er aangepaste ceremonies gehouden. In Alkmaar, De Rijp/Noordeinde en Stompetoren leggen burgemeester Emile Roemer en zijn vrouw bloemkransen bij alle monumenten, zonder publiek. Daarna vindt er een korte ceremonie plaats, met een lid van de 4 mei comités, een veteraan en een trompettist. Er zijn dit jaar geen stille tochten. Burgemeester Kompier van gemeente Langedijk legt samen met de Alkmaarse wethouder Paul Verbruggen een krans bij het monument in Sint Pancras. Het is toegestaan om ook zelf bloemen bij monumenten neer te leggen, mits de coronmaatregelen worden nageleefd. Vanaf 19.45 uur tot 20.00 uur luiden de Grote Kerk en de Waagtoren gezamenlijk de klokken. Oorlogsverhalen Ingrijpende oorlogsverhalen uit Alkmaar, De Rijp en Schermer worden verteld door jongeren in een productie van B4 Multimedia in samenwerking met Artiance en Gemeente Alkmaar. Bezoekers aan de monumenten kunnen vandaag via een QR-code het filmpje met de verhalen zien en horen.

Vanavond om 19.00 uur zendt Streekstad Centraal de herdenkingstoespraak en kransleggingen van burgemeester Emile Roemer uit. Ook de verhalen van de jongeren via Artiance, Centrum voor de Kunsten zijn te horen in de uitzending. Via het televisie- en Youtubekanaal van Streekstad Centraal is de volledige herdenking te volgen. Daarna is de uitzending via deze kanalen ook terug te zien.

Burgemeester van Heerhugowaard Bert Blase bezoekt de monumenten op de Dreef en bij het vrouwenmonument aan de Oosttangent. Dat doet hij samen met vertegenwoordigers van het 4 en 5 mei comité van Heerhugowaard. Ook zal Blase van te voren een herdenkingstoespraak inspreken. De opnames hiervan worden op 4 mei om 19.45 uur op deze gemeentelijke website en Facebook gepubliceerd. Door de coronamaatregelen zullen de gebruikelijke herdenkingen in Langedijk bij monument De Stier en het monument in Sint Pancras niet doorgaan. Burgemeester Kompier legt namens het college een krans neer bij deze monumenten. Dat doet ze in aanwezigheid van een afvaardiging van het 4 mei Comité Langedijk. Bij de gelegenheden is geen publiek aanwezig. De beelden van de kransleggingen en een korte toespraak van burgemeester Kompier zullen vanaf 19.00 uur te zien zijn op de website en Facebookpagina van gemeente Langedijk.

Vlag halfstok Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om de vlag de hele dag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang). Landelijk is er ook een mogelijkheid om online een bloem te leggen via de oorlogsmonumentendatabase. Dit kan bij een monument naar keuze, waar met de digitale bloem ook een persoonlijke boodschap kan worden achtergelaten. Landelijke herdenking Om 18.45 uur start de uitzending via de NOS en rond 19.50 uur begint de Nationale

Herdenking op de Dam in Amsterdam. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen kransen bij het monument op de Dam, en om 20.00 uur zal er twee minuten stilte zijn. De landelijke herdenking is ook te volgen via de radio en npo.nl.

Door de maatregelen is het ook dit jaar niet mogelijk om een Herdenkingsdienst in de Ruïnekerk in Bergen te organiseren. Ook gaat de stille tocht naar de begraafplaats aan de Kerkedijk en de bloemlegging met een korte herdenking niet door. Het 4 Mei Comité heeft een herdenkingsdienst opgenomen vanuit de Ruïnekerk. Deze wordt vanavond uitgezonden vanaf 18.30 uur via RTV80, via Ziggo kanaal 44 en via YouTube en de kerkomroep. Vrijheid Burgemeester Peter Rehwinkel heeft samen met verschillende inwoners vooraf een video opgenomen, over wat vrijheid voor hen betekent. Deze video komt vandaag online op de gemeentelijke website en op het Facebook- en Instagramaccount. Bij de herdenkingen in Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef legt een lid van het Comité 4 Mei, samen met een vertegenwoordiger van het college, een krans bij de oorlogsmonumenten. Dit jaar is er opnieuw geen stille tocht en geen gezamenlijke herdenking bij het oorlogsmonument Zijpersluis in Schoorl. Ook is er geen bijeenkomst op de algemene begraafplaats bij de vier geallieerde oorlogsgraven. In de loop van de dag legt het Comité hier bloemen samen met een bestuurder van de gemeente Bergen. Inwoners mogen op eigen initiatief bloemen te neerleggen bij de monumenten. Om 20.00 uur is The Last Post vanuit de toren van het Witte Kerkje in Groet te horen.

Burgemeester van Heiloo Hans Romeyn en kinderburgemeester Jayden de Vries leggen een krans bij het monument 'De Man van Vught' aan het Frederika’s Hof. Er is dit jaar wederom geen publiek en geen stille tocht. "Net als vorig jaar bevinden we ons in een bijzondere tijd. Maar herdenken op 4 mei doen we uiteraard altijd, dus ook dit jaar", reageert Romeyn. Zijn traditionele toespraak is eerder opgenomen op een locatie in Heiloo met een duidelijke link met de Tweede Wereldoorlog. Dit is ook meteen zijn laatste herdenking als burgemeester van Heiloo; op 31 mei neemt hij officieel afscheid in een buitengewone raadsvergadering. De kranslegging en de toespraak zijn te zien om 19.00 uur via de Facebookpagina van de

gemeente, Beat FM (Ziggo Kanaal 49) en Uitkijkpost TV. Vorig jaar schalden trompetten de taptoe vanaf de Alkmaarse Molen van Piet om alle oorlogsslachtoffers en verzetshelden te herdenken. Bekijk hieronder de video.

