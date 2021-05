Rosa Beesemer: "Dochter heeft laatste zin van overgrootvader op rug laten tatoeëren"

De Joodse familie Beesemer staat bijna elke dag wel op een of andere manier stil bij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Tweehonderdvijftig familieleden overleefden de oorlog niet. En dat laat tot op de dag van vandaag diepe sporen na bij de nabestaanden. "Maar het leven gaat ook weer verder", vertelt Rosa Beesemer uit Aalsmeer. "Dat moet."

Haar vader Appie Beesemer zat in Maasbree ondergedoken en was na de oorlog wees. Haar moeder Betty Beesemer-Pappie en grootmoeder liepen naar Zwitserland om uit handen te blijven van de nazi's. Appie is drie jaar geleden overleden, Rosa's moeder Betty leeft nog.

De 53-jarige Rosa is inmiddels gelukkig getrouwd en heeft zes kinderen uit een samengesteld gezin, vier zijn van haarzelf. "Ik ben een vrij modern mens, ben niet gelovig maar leer mijn kinderen wel het Joodse verhaal van mijn ouders. Ondanks dat ik ze verder vrijlaat blijft die oorlog maar hangen en dat is best zwaar."

Geen bijzondere betekenis

Juist omdat de oorlog zo onlosmakelijk verbonden is met haar familiegeschiedenis, heeft de datum van 4 mei geen bijzondere betekenis voor Rosa. "Mijn moeder heeft er zoveel verdriet van, dat ze dat verdriet het hele jaar met zich meedraagt. "Het zijn hele verhalen", vertelt ze. "Het is niet zo maar twee minuten herdenken." Toch vindt ze het een goede traditie dat Nederland jaarlijks twee minuten stilstaat bij de oorlogsellende.