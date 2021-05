Noordkop herdenkt slachtoffers op veel plaatsen met kranslegging

Op meerdere plekken in de Noordkop is vandaag stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de conflicten die sindsdien plaatsvonden. Bij vele monumenten werden kransen gelegd en een moment stilte gehouden. Vanwege corona werd dat zonder publiek gedaan. Wel worden er online herdenkingsbijeenkomsten gehouden.

Op Texel werden vandaag op verschillende plekken kransen gelegd. De eerste werd geplaatst op de Georgische begraafplaats. Daar was ook een delegatie Georgiërs naartoe gekomen. Zij herdachten hun landgenoten en de Texelaars die omkwamen tijdens de opstand, die van 5 op 6 april 1945 losbarstte op het eiland.

De 4 mei herdenking vindt voor het tweede jaar op rij plaats zonder publiek, maar zowel in Den Helder als in Hollands Kroon werd toch ook op verschillende plekken stilgestaan bij de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Net als op Texel worden ook daar online herdenkingen gehouden. Die zijn te zien via onze mediapartner RegioNoordkop.

De gemeente Schagen heeft op YouTube een overzicht van diverse monumenten geplaatst. Vrijwilligers vertellen daarbij de verhalen die bij de locaties horen.