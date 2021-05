Basketballers Den Helder met volle ziekenboeg de play-offs in

Met een volle ziekenboeg spelen de basketballers van Den Helder zaterdag in de kwartfinales om het landskampioenschap tegen Donar. "Het is zoals het is", aldus een zuchtende coach Peter van Noord.

Yarick Brussen is zeker niet van de partij. Zijn seizoen lijkt voorbij nadat zijn schouder uit de kom is gegaan. Aanvoerder Boyd van der Vuurst de Vries heeft ook een schouderblessure. Hij is net zoals Stan van den Elzen een vraagteken voor de wedstrijd van zaterdag. Lichtpuntje is dat Tom Koopmans wel weer fit is.

David tegen Goliath

Den Helder is in de best-of-three serie de absolute underdog tegen de ploeg uit Groningen. "Het is een David tegen Goliath-duel. Wij zullen dus slim moeten zijn", aldus Van Noord.