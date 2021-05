Amsterdam NL V Bewoners Gerard Doustraat willen stoep terug: "Ik ben het spuugzat"

Bewoners aan de Gerard Doustraat in de Pijp zijn de bouwput op de hoek van de Tweede Jacob van Campenstraat zat. Één van hen heeft daarom de spuitbus in de hand genomen en heeft de leuzen 'We willen onze stoep terug' en 'met je kut project' op de hekken voor het bouwproject aangebracht.

Een buurtbewoner die al meer dan veertig jaar in de Pijp woont is het helemaal met de leuzen eens. "We willen onze stoep ook terug. Dit is al twee jaar aan de gang zo, als het al niet langer is." Ze wijst naar de smalle doorgang. "Eerst aan de ene kant, toen begonnen ze ook aan de andere kant van de weg met verbouwen. We lopen nu de hele tijd over de weg." Uitvoerder bij Nieuwenhuis Bouw, Raymond Prins, die nu de panden aan de Gerard Doustraat opknapt, begrijpt de frustratie van buurtbewoners. "Zeker als we hier dan nog moeten laden en lossen, kan er niemand meer langs." Uitvoerder Raymond Prins werkt nu zelf driekwart jaar op deze locatie. "Daarvoor heeft het een tijd stilgelegen. Ik weet niet waar dat aan gelegen heeft, vergunningen of zo." Ook was er een half jaar geleden een ongeval waarbij een bouwvakker terecht kwam onder een omvallende muur.

Komende maand klaar Uitvoerder Raymond Prins denkt dat ze nu toch echt eind van de maand klaar zullen zijn. "Of er moet nog een konijn uit de hoge hoed getoverd worden." De buurtbewoner is in ieder geval nog niet overtuigd. "Oh ja, het is net zoals morgen, hé. Want als je volgend jaar dit jaar zegt dan is het ook dit jaar." Toch hoopt ze dat het nu toch echt snel klaar zal zijn. "Ik ben het wel spuugzat."