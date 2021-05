Het ziet er dit jaar goed uit voor weidevogels: "Niet te warm, niet te koud"

Kieviten, grutto's en tureluurs hebben het dit voorjaar goed. Het is niet te droog, zoals vorig jaar, niet te nat, niet te warm en niet te koud. In de Ronde Hoep in Amstelland telt weidevogelonderzoeker en -beschermer Mark Kuiper heel veel 'pullen'. "Jonge kieviten en grutto's scharrelen hier al bij tientallen door het gras. De tureluurs zijn wat later, maar ik denkt dat dat wel goed komt."

Weidevogelonderzoeker Mark Kuiper voor een volle sloot in de Ronde Hoep - NH Nieuws/Stephan Roest

"Het zit in het water", zegt Mark als we door een weiland lopen in de Ronde Hoep richting het centrum waar het weidevogelreservaat zich bevindt. "Vorig jaar was het om deze tijd kurkdroog. Het grondwaterpeil stond decimeters lager dan nu en daarmee was het bodemleven onbereikbaar voor de snavels van weidevogels." Dit jaar valt er net genoeg regen en omdat het fris is, groeit het gras niet zo snel. "De jonge kuikens kunnen er nu makkelijker doorheen lopen om hun voedsel te vinden: muggen en andere insecten. Ook wordt er later gemaaid waardoor veel nesten en jonge vogels worden gespaard." We kijken om ons heen en zien grutto's, scholeksters en grutto's door het gras lopen. "Kijk nou wat een rijkdom!" Tekst gaat verder na de video

Het is een goed jaar voor de weidevogels - NH Nieuws

De regen heeft geholpen om de Ronde Hoep voldoende nat te houden, maar ook het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht werkt mee. "Kijk die blauwe container daar, dat is een waterpomp. Die pomp uit de omringende vaarten water de Ronde Hoep in. Ook daarom is het hier nu zo goed." Dat geeft meteen aan dat niet overal in Noord-Holland de weidevogels er zo goed voor staan als hier. Op heel veel plekken staat het water veel te laag. Agrariërs willen dat vaak zo, maar het is slecht voor weidevogels. "Een gruttokuiken! Een gruttokuiken!", roept Mark opgewonden met de verrekijker aan zijn ogen. Ik zie nog net hoe een kleine grutto beschutting zoekt onder de vleugels van één van zijn ouders. " De wind is nog koud, dus ze moeten oppassen." Optimistisch Overal in Noord-Holland zijn mensen zoals Mark bezig om weidevogels te helpen. Met zijn bedrijf NatuurBeleven adviseert Mark Agrarische Natuurvereniging de Amstel waarvan de leden boeren zijn in dit gebied die zich inzetten voor natuur. Daar verdienen ze ook wat extra's mee. Of 2021 uiteindelijk een goed weidevogeljaar is, moet nog blijken. Mark is in ieder geval optimistisch."Vorig jaar liep 70 procent van de grutto's hier rond zonder dat ze ook maar hadden geprobeerd om een nest te maken. Dit jaar zie ik tweemaal zo veel nesten en pullen dus ik denk dat het dit jaar wel goed zit."