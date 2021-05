Verzetsheld Jan Brasser postuum geëerd bij Hoogovenmonument

Brasser heeft een heldenstatus in de regio IJmond, maar ook daarbuiten. Samen met de vermaarde verzetshelden Jan Bonekamp en Hannie Schaft, voerde de geboren Uitgeester gewapende verzetsacties uit. Bij de Koninklijke Hoogovens, waar hij tussen 1939 en 1943 als smelter werkte, werd bijvoorbeeld onder zijn aanvoering de Februaristaking in gang gezet. Een dappere protestactie tegen de Jodenvervolging van de Duitse bezetter. Voor zijn heldenmoed kreeg Brasser een Koninklijke onderscheiding.

Kille houding

Na de oorlog hoopt Brasser terug te keren bij de staalfabriek. Maar dat blijkt tevergeefs, want de staalfabriek houdt de deuren voor Brasser - die in 1991 overlijdt - gesloten. De houding van de staalfabriek blijft lang kil richting de nabestaanden.

Een brief van de nabestaanden aan de directie van Tata Steel doorbreekt in het najaar van 2020 de kilte. Tata Steel besluit in overleg met dochter Anja Brasser en de kleindochters van Jan Brasser, samen met voormalig FNV voorman Jan Berghuis, om een plaquette te onthullen bij het Hoogovenmonument.

Bij het Hoogovenmonument aan de Wenckebachstraat In Velsen-Noord vindt vanavond de herdenking plaats: