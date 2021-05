Alings vierde versterking voor handbalsters SEW

De handbalsters van SEW hebben de vierde versterking voor komend seizoen binnen. De 29-jarige Alyssa Alings komt de ploeg uit Nibbixwoud versterken. Eerder was al bekend dat Danique Boonkamp, Tess Ammerlaan en Isa Klos bij SEW gaan spelen.

"Het is een frisse, leuke en nieuwe uitdaging. Westfriesland SEW heeft enorm veel talent rondlopen. Er zitten veel jonge meiden in het eerste team. Ik denk en hoop met mijn ervaring een mooie aanvulling te zijn op het team", aldus Alings.

Eerder speelde Alings voor Volendam, VOC en Aalsmeer. SEW is druk bezig voor komend seizoen, want vorige week werd ook bekend dat de ervaren Ruud van den Broeck keeperstrainer wordt in Nibbixwoud.