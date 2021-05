Medemblik herdenkt 4 mei thuis: een digitale herdenkingstoespraak en taptoe thuis

De gemeente Medemblik heeft een korte documentaire laten maken, waarin burgemeester en wethouders een herdenkingstoespraak houden over Medemblik na 75 jaar vrijheid.

Ook Micha en Marit vertellen in de documentaire wat vrijheid voor hen betekent. Negen jaar geleden lazen zij bij het oorlogsmonument in Wognum een gedicht voor over vrijheid. Maar hoe ervaren zij, jaren later, die vrijheid nu?

Ook nodigt de gemeente inwoners die een instrument spelen, van harte uit om twee voor acht vanavond vanuit huis de Taptoe te spelen, dat kan in de voordeur, in de tuin of op het balkon.



Bekijk hier de documentaire 'Medemblik na 75 jaar vrijheid'