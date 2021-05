De Peiling: hoe herdenk jij?

Het is vandaag Nationale Dodenherdenking. In het hele land worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna, herdacht. Een overgroot deel van het NH Nieuws-panel vindt herdenken belangrijk. Hoe herdenk jij? Vertel jij je (klein)kinderen over de Tweede Wereldoorlog? Heeft corona invloed op jouw manier van herdenken? Was je anders naar een herdenkingsbijeenkomst gegaan?

Onder de 4.772 leden van het NH Nieuws-panel hielden wij een enquête over hoe ze aankijken tegen het herdenken op 4 mei en het vieren van bevrijdingsdag. In totaal deden 1.946 mensen mee aan het onderzoek.

Uit de enquête blijkt dat 86 procent het in hoge tot zeer hoge mate van belang vindt om 4 mei te herdenken. Een klein deel van de respondenten (4 procent) vindt het nauwelijks tot niet van belang om te herdenken.

Toch vindt het merendeel van de ondervraagden dat er niet aan de frequentie van de herdenkingen moet worden getornd: 86 procent vindt dat we jaarlijks op 4 mei moeten blijven herdenken. Van 7 procent mag het eens in de vijf jaar worden. Een hele klein groep vindt dat ermee gestopt mag worden zodra iedereen die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, is overleden.

Taboe

In het recente verleden zijn er initiatieven geweest om ook omgekomen Duitse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken, wat tot veel ophef leidde. En ook al zien veel deelnemers het niet meer als een taboe, ze vinden het wel een lastige discussie. Zo zegt 12 procent van de mensen daarom geen mening over het onderwerp te hebben. De meningen zijn daarnaast verdeeld: 38 procent heeft er geen problemen mee om Duitse soldaten te herdenken, alleen niet op 4 mei. 16 procent vindt dat ze helemaal niet herdacht mogen worden, terwijl een derde het prima vindt om op 4 mei ook bij die groep stil te staan.

Digitale bloem

Bij meer dan 4.000 oorlogsmonumenten in de monumentendatabase op de site van het Nationaal Comité 4 en 5 mei kun je net als vorig jaar een digitale bloem leggen. Je bepaalt zelf bij welk monument je een bloem wil leggen en kunt kiezen uit drie verschillende bloemen. Naast de bloem is het ook mogelijk om een persoonlijke boodschap achter te laten. Op deze manier is het voor iedereen mogelijk om bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog stil te staan, ook wanneer je niet in de gelegenheid bent om een monument te bezoeken.