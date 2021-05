Dak van stacaravan belandt op A9 bij Akersloot: file inmiddels opgelost

Het dak van een stacaravan is vanochtend op de A9 bij Akersloot terechtgekomen. Dat bevestigt een woordvoerder van de ANWB. De vertraging liep flink op, tot 45 minuten, maar de file is inmiddels opgelost.

"Het dak van een stacaravan dat met bijzonder transport vervoerd werd is door een windvlaag los te komen zitten", vertelt de woordvoerder. Uiteindelijk belandde het dak in stukken op de weg. Wel benadrukt de woordvoerder dat het niet om zware dakpannen gaat en dat het dak geen andere auto’s heeft geraakt. Rijkswaterstaat was aanwezig om het dak op te ruimen, maar dat duurde wel eventjes. "Het heeft vrij lang geduurd voordat alle stukken bij elkaar geraapt waren en de trailer in veiligheid is gebracht", zegt de woordvoerder daarover.

Rond 09.30 kon het verkeer weer normaal doorrijden. Dat het dak loskwam, is te danken aan de harde windvlagen. In ons land geldt op het moment code geel, langs de westkust en het Waddengebied kunnen er windstoten ontstaan tot 90 kilometer per uur. "Als de wind er dwars op staat en vat krijgt op het dak, is het niet meer te houden."