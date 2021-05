Nieuwe metro M7 al in actie in Spanje

De nieuwe M7 metro, die dit jaar nog zijn opwachting zou moeten maken op het Amsterdamse metronetwerk, maakt nu zijn eerste testritten in Spanje. De oudere metrotoestellen zijn aan vervanging toe.

De remmen en de acceleratie van het nieuwe model worden nu uitvoerig getest in Corella, Spanje. Het Spaanse bedrijf CAF produceert de toestellen. Toch lijkt het nieuwe model behoorlijk op het oudere M5 metrotoestel. Het nieuwe model is wat luxer en comfortabeler.

Het GVB heeft er aanvankelijk dertig bij CAF besteld. De eerste M7 metro zal naar verwachting medio dit jaar in Nederland worden getest om deze vervolgens vanaf het derde kwartaal in 2022 in de dienstregeling te laten rijden.