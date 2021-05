Kevin van Kippersluis strijkt neer bij topamateurs van Quick Boys

De Katwijkers maakten de komst van de 27-jarige aanvaller maandagavond bekend. Van Kippersluis stond sinds de wintestop onder contract bij het Cypriotische Enosis Neon THOI Lakatamia. De oud-speler van FC Volendam begon het seizoen '20/'21 in het shirt van Go head Eagles.

"Het is na acht jaar in het betaalde voetbal mooi geweest", zegt Van Kippersluis op de website van Quick Boys. "De keuze was om hier nog een jaar of vijf fulltime mee door te gaan of een stapje terug te doen en alvast na te denken over mijn maatschappelijke carrière. Ik heb voor het laatste gekozen en kijk er enorm naar uit om bij Quick Boys te gaan voetballen."

Quick Boys maakte eerder de komst van oud-HFC-speler Mike van den Ban en voormalig AFC-er Kay Tejan bekend.