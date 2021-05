Hart Wim Jonk klopt nog altijd voor Inter: "Congratulazioni Inter per la Scudetto"

Op dezelfde dag dat Ajax de kampioeensschaal in ontvangst mocht nemen, veroverde Inter Milan de landstitel in Italië. De laatste scudetto veroverde de club uit Milaan in 2010. Reden voor oud-speler Wim Jonk om vanuit Volendam een felicitatie te sturen.

Jonk maakte in 1993 samen met Dennis Bergkamp de transfer van Ajax naar Inter. De internationals voetbalden twee seizoenen in de serie A. Het kampioenschap bleef buiten bereik, maar de Nederlanders veroverden in die periode wel de UEFA-Cup.

FC Volendam meldt dat de felicitatievideo viral is gegaan. Maandagavond hadden al meer dan tweehonderdduizend mensen de boodschap gezien. Daarmee is het de best bekeken tweet die de club ooit heeft gestuurd.