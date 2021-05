Bullekerk biedt online programma aan rond 4 en 5 mei: concert bij filmbeelden

Vorig jaar kon Niels Busch van de Bullekerk in Zaandam geen programma aanbieden tijdens 4 en 5 mei omdat er maar weinig gebeurde. Dat wilde hij niet nog een keer laten gebeuren: nu is er een online programma samengesteld waarbij een live orkest muziek speelt bij filmbeelden uit de Tweede Wereldoorlog.

"Ik heb er al een klein stukje van gezien en het is meer dan indrukwekkend", zegt Busch tegen NH Nieuws. "Oorspronkelijk was het de bedoeling dat vorig jaar in november al filmmuziek te horen was met op de achtergrond de beelden uit de film erbij. Dat is twee keer verplaatst. Corona heeft roet in het eten gegooid."

Schindler's List en Soldaat van Oranje

Tijdens de herdenking op 4 mei en bevrijdingsdag op 5 mei kon het programma met een aanpassing wel doorgaan. "In het najaar gaan we het project doen waar het oorspronkelijk om ging, met meer bekende films. Denk aan Lord of the Rings. Nu is het thema gefocust op 4 en 5 mei met films als Schindler's List en Soldaat van Oranje. Het gaat heel bijzonder worden."

De muziek wordt verzorgd door het CineMusic Orkest van Ruud Luttikhuizen. Op bevrijdingsdag zal ook burgemeester Jan Hamming een toespraak geven. "'s Avonds sluiten we af met de taptoe en daarna het Wilhelmus", zegt Busch. "Er wordt storm verwacht, als het niet te doen is doen we dat vanuit de kerk zelf."

De livestream is te bekijken via nieuwswebsite De Orkaan. Op 4 mei gaat het programma om 19.00 uur van start, op 5 mei vanaf 19.30 uur.