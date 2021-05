Tijjani Reijnders verlengt contract bij AZ

Het is een mooie dag voor AZ-middenvelder Tijjani Reijnders. Hij verlengde vandaag zijn contract bij de Alkmaarse club. Normaal gesproken heeft Reijnders altijd al een grote glimlach op zijn gezicht, maar vandaag is die glimlach nog een stukje extra groter.

Reijnders over contractverlenging - NH Nieuws

"Ik ben heel blij dat ik mijn contract met twee jaar mag verlengen, vandaar die grote glimlach", zegt Reijnders. "Ik heb voorafgaand aan de verlenging veel gesproken met Max Huiberts en Pascal Jansen. Daaruit is veel vertrouwen naar het komende seizoen gekomen, waarin ik me wil ontpoppen tot vaste basisspeler."

Technisch directeur Huiberts ziet mogelijkheden voor Reijnders in het komende seizoen. "Hij heeft vooralsnog een rol ingevuld als standin van de huidige middenvelders. Maar we weten ook dat spelers die het hier goed doen uiteindelijk een stap gaan maken in hun carrière. Wij hopen dat Tijjani dan dat gat kan opvullen."