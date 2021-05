Twintig jaar jong en op missie naar Joegoslavië: "Vrijheid is een groot goed"

Als Miriam 16 jaar is gaat ze bij Defensie en wordt - net als haar vader - in Duitsland gestationeerd. Jong en onbevangen als ze is, voelt de missie naar Joegoslavië voor Miriam als een avontuur. Ze komt terecht in kamp Lukavac. "Ik had feitelijk een beetje een bureaubaan. Ik zat op kantoor en zorgde ervoor dat de monteurs al hun boutjes en moertjes kregen, de gereedschappen en dergelijke." Maar de omstandigheden van werken op de kazerne, zijn wezenlijk anders. "Er werd constant geschoten en je moest altijd uitkijken, en had altijd je wapen bij je."

Hooreman deed mee aan het NH Nieuws-panel herdenkingsonderzoek . Want moeten we ook na 75 jaar vrijheid, blijven herdenken? "Ja, herdenken vind ik héél belangrijk. [...] Er zijn zoveel mensen die hun leven hebben gegeven voor mijn vrijheid. Dat mag nooit vergeten worden", zegt veteraan Miriam Hoorenman stellig.

"Dat flitst wel voorbij in gedachten, maar ik kende ze niet", zegt ze over de militairen die begin jaren negentig in voormalig Joegoslavië zijn omgekomen. "Ik sta stil bij de Canadezen, Amerikanen, Polen en Marokkanen die Nederland hebben bevrijd."

Vanavond is de dodenherdenking op het Kerkplein in Hoorn live te zien op de tv-zenders van NH en WEEFF, ook op onze online en social kanalen kun je de dodenherdenking live volgen.

Herdenken

De laatste jaren herdacht Miriam samen met de veteranengroep in Hoorn en ze vindt dan ook dat er jaarlijks herdacht moet blijven worden, ook al zijn we ruim 75 jaar verder. "Een vast punt ieder jaar houdt de herinnering vast over wat nooit meer mag gebeuren. Als het eens in de vijf jaar is of nooit meer, zal de jeugd nooit echt dankbaarheid voelen voor wat zij in vrijheid mogen doen en (be)leven."

Samen met haar vrouw en twee zoons, kijkt ze steevast naar de 2 minuten stilte op De Dam. "Ik denk dat mensen niet meer weten wat het is, om de vrijheid te hebben die ze nu hebben. De mensen vroeger mochten niet naar buiten, je kon zomaar doodgemaakt worden omdat je een Jood was, of gehandicapt, of homo. Het is belangrijk te leren van de geschiedenis, zodat dat zich in de toekomst niet herhaalt".