Droom van Marion komt uit: gloednieuw Hospice Zuider-Amstel geopend

Het was jarenlang de droom van Marion Snoek. Eindelijk opende ze vandaag officieel de deuren van hospice Zuider-Amstel in Ouderkerk aan de Amstel. "Ik ben ongelofelijk trots want ik heb eigenlijk nooit verwacht dat ik het uiteindelijk zou redden", aldus Snoek.

In het hospice komen vanaf morgen vier mensen te wonen die hun laatste levensfase aan de Theresialaan zullen doorbrengen. "We proberen een warme omgeving te creëren. Zodat ze hier op een zo ontspannen mogelijke manier kunnen vertoeven", zegt vrijwilliger Babs Leendert.

In september vorig jaar vertelde initiatiefneemster Marion Snoek al dat ze een huiselijke sfeer wilde verzorgen. Of dat is gelukt? "Kijk zelf maar", zegt ze vandaag vlak voor de opening. "Voor mij hebben de kamers alles wat ik wilde. Warmte, huiselijkheid en veiligheid."

Belang voor het dorp

Bij de opening vandaag was een tiental mensen aanwezig. Zij zagen hoe burgemeester Joyce Langenacker samen met Marion het naambord onthulde. "Ik ben ontzettend blij met de hospice in het dorp", zegt ze in haar speech.

Met ruim zeventig vrijwilligers en medisch personeel zal er dag en nacht iemand aanwezig zijn om voor de bewoners te zorgen.