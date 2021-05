Volendamse voetballer Jari Vlak 'talk of the town' na Ajax - FC Emmen

Niet alleen voor Ajax was het zondag een bijzonder duel. Ook voor Volendammer Jari Vlak die voor FC Emmen speelt was het een speciale wedstrijd. "Het was voor mij de eerste keer in de Johan Cruijff Arena dus dat was wel bijzonder", vertelt Vlak.

In de winterstop maakte Vlak de overstap van FC Volendam naar FC Emmen. Daar doet hij het goed. Ondanks het 4-0 verlies tegen Ajax gaf trainer Dick Lukkien de voetballers twee dagen vrij. Op de Volendamse Dijk praten wij na over het kampioensduel van Ajax. "Ik was bezig met mijn eigen wedstrijd. Onderling riepen met name Tadic en Klaassen blijf scherp, blijf scherp", blikt Vlak terug. Na afloop brak er toch een klein feestje uit voor de Johan Cruijff Arena. "Ergens vond ik het toch wel mooi om te zien. Ze zwaaiden ons nog uit toen wij weg reden met de bus", blikt Vlak lachend terug.

In Volendam wordt de middenvelder vandaag regelmatig aangesproken over die wedstrijd. NH sport was daarbij aanwezig en maakte de bovenstaande reportage.