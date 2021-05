Laatste Zandsculpturen Festival? "Als u nog 70.000 euro beschikbaar heeft..."

Wie nog 70.000 euro onder z'n matras heeft liggen, mag bellen met het Zandsculpturen Festival in Zandvoort. Want dat is het bedrag dat jaarlijks nodig is om het evenement te organiseren. De gemeente Zandvoort en sponsor Holland Casino willen het geld niet meer ophoesten en daarmee dreigt een grote publiekstrekker uit de badplaats te verdwijnen.