Fanatieke Frank de Boer blinkt uit in het spectaculaire footvolley

Het lijkt op beachvolleybal, maar dan met je voeten. Footvolley is een vrij onbekende en kleine sport in Nederland, maar bij The Beach in Aalsmeer zijn regelmatig oud-profs en geoefende spelers aan het trainen. "Het is geen gemakkelijke sport."

"Ik geniet ervan om met de blote voeten in het zand te staan", vertelt een enthouisiaste Evelyn Dobbinga. Zij is tweevoudig Europees kampioene en is regelmatig in Aalsmeer te vinden. "Verder geniet ik ervan dat je constant in beweging bent, anders dan bij het normale voetbal." Bekijk de video hieronder voor de hele reportage over footvolley. De tekst loopt door onder de video.

Reportage over het footvolley - NH Nieuws

Frank de Boer Een spectaculaire manier om een punt te maken is via de 'shark-attack'. Dat is een soort van smash, maar dan met de wreef van je voet. Speler en trainer Ben Sparenberg weet hier inmiddels alles van. Hij maakte een aantal jaar geleden de overstap van het normale voetbal naar het footvolley. En tegenwoordig neemt hij het regelmatig op tegen oud-profs, zoals bijvoorbeeld Frank de Boer. "Hij is echt een fanatieke en goede speler. Hij wint dan ook regelmatig." Olympische sport Op dit moment is footvolley een kleine sport in Nederland en komt de passie vooral uit de spelers zelf. Dobbinga steekt er veel energie en tijd in en ze droomt ervan om ooit op een groot podium te schitteren. "Ik hoop dat footvolley dezelfde aandacht verdiend als beachvolleybal. En dat het ooit een Olympische sport wordt."