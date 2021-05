Grote stijging 'discriminatiefeiten' bij Openbaar Ministerie

In 2020 was er een grote stijging van het aantal meldingen van discriminatie in de stad, meldt het OM. Van 18 'discriminatiefeiten' in 2019 ging dat aantal naar 49 in 2020.

In 2016 waren er 34 'discriminatiefeiten' bij het Amsterdamse parket, in 2017 waren dat er 22, in 2018 11, en in 2019 dus 18 en 2020 49. Bij andere parketten in Nederland is eenzelfde stijging niet te zien, en is er soms zelfs een daling. In Rotterdam bijvoorbeeld ging het aantal van 46 naar 11 feiten.

Black Lives Matter

Waar de grote stijging in Amsterdam precies vandaan komt kan het OM niet zeggen. "Dat zou gissen zijn en dat willen we niet doen."

Ook het soort discriminatie is niet uitgesplitst. Landelijk is het aandeel racisme 'discriminatiefeiten' wel gestegen. Het afgelopen jaar waren er meerdere demonstraties tegen racisme, waarbij de Black Lives Matter demonstratie op de Dam opviel: daarvoor kwamen, ondanks de coronamaatregelen, zo'n 5.000 mensen naar de Dam.