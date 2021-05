De Molen van Sloten krijgt toch een monumentenstatus

De Molen van Sloten, aan de Akersluis in Nieuw-Sloten is nu door provincie Noord-Holland voorgedragen als monument. "Het geeft een stukje ademhalingsrust."

Vorig jaar werd de molen nog door de gemeente afgewezen als monument omdat het niet 'authentiek genoeg' zou zijn. De molen bestaat uit losse elementen die in verschillende jaren bij elkaar zijn geplaatst. De romp ervan is afkomstig van een andere molen en het onderstel komt uit de jaren '90.

De provincie vindt toch wel dat de molen een monumentenstatus verdient. "Het was best spannend, want in de dertig jaar van ons bestaan heeft het ons altijd heel vele moeite gekost om ons hoofd boven water te houden", vertelt Jolanda Edema van de stichting. "We waren ook een trouwlocatie van de gemeente, maar sinds de deelraden zijn opgeheven is dat ook niet meer."

'Een formaliteit'

Met de status kan de molen tot 50 procent van de onderhoudskosten voor de romp uit 1847 terugkrijgen. "De provincie Noord-Holland is maar één van de twee provincies in Nederland die molens zo'n status toekent, en we zijn ontzettend blij dat zij ons nu in overweging hebben genomen. De stukken liggen nu ter inzage bij de provincie, maar het is meer een formaliteit. We gaan er gewoon vanuit dat we vanaf 24 juni een monumentenstatus hebben."

Het geeft de stichting weer een 'stukje ademhalingsrust'. "We zijn de enige nog werkende molen in Amsterdam dat open is voor publiek. We hopen nu vooral dat we snel weer open mogen en bezoekers in groten getale terugkomen."