Stadsstrand krijgt nog een zandlaag van drie miljoen kuub: 'Een Amsterdam Arena vol'

Bij het Hoornse Hop wordt een derde zandlaag opgespoten voor de dijkversteviging en het toekomstige stadsstrand. Het zand is afkomstig uit een ander gedeelte van het Markermeer. Bulldozers en graafmachines zijn de komende dagen bezig om de drie miljoen kuub zand (10.000 kuub per dag) op de juiste plek te leggen.

Een bakkezuiger moet ervoor zorgen dat het zand vanuit een andere plek in het Markermeer bij het Hoornse Hop terecht komt. "Dat is een baggervaartuig", vertelt Robert van 't Riet van Alliantie Markermeerdijken. "Het zand wordt vermengd met water, opgezogen en hier naartoe vervoerd, waar het verwerkt wordt met bulldozers en graafmachines."

Twee-in-één: een oeverdijk en een stadsstrand De plannen voor de aanleg van een oeverdijk begonnen in 2006: de Omringdijk werd bij het Hoornse Hop afgekeurd en moest versterkt worden om aan de veiligheid te voldoen. Die dijkversteviging gebeurt niet door de huidige dijk te versterken, maar om daarnaast een extra dijk aan te leggen: een zogenoemde oeverdijk. De gemeente Hoorn zag hierin mogelijkheden en wil zodra de oeverdijk klaar is, er een stadsstrand bovenop realiseren.

Het bouw van het stadsstrand is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 afgerond.

