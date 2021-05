Twee Zaanse partijen willen directe stop met strooien bokashi

De fracties Lokaal Zaans en de lokale SP willen dat de gemeente Zaanstad per direct stopt met het uitstrooien van de bodemverrijker bokashi (gefermenteerd bladafval). Dat hebben ze gevraagd in een brandbrief. Ondanks vele klachten van bewoners worden nog steeds op allerlei plekken in de gemeente ernstig vervuilde bokashi gestrooid.

"In heel Zaanstad gebeuren er zaken dat je denkt: hoe kan dat in hemelsnaam?", zegt Roland van Braam van de lokale SP. "Dan denk ik: je krijgt zoveel meldingen, stop er dan mee en ga er niet mee verder totdat je hebt uitgezocht hoe het in elkaar zit. Dat begrijp ik gewoon niet."

Brandbrief

"We willen het graag stoppen door middel van een motie", zegt Marianne de Boer van Lokaal Zaans. "Maar we hebben 27 mei pas de eerste raadsvergadering. We weten niet of alles al uitgestrooid is, maar we hebben nu een brandbrief gestuurd aan het college met de vraag om het nu te stoppen voordat het erger wordt."

Afgelopen donderdag nog werd in Krommenie een heel veld bestrooid, zag inwoner Michel Brantjes. "Ik had het item bij NH Nieuws al gezien en dus vermoedde ik al wat hier gebeurde. En inderdaad zag ik na afloop allerlei stukken plastic, zakken en meer over het gras verspreid."

Tekst loopt door onder de foto's.