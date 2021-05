Oorlogsroute wandelen in Hilversum: "Op een veilige manier herdenken"

De herdenkingen op 4 en 5 mei kunnen ook dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaan in de oorspronkelijke vorm. De 22-jarige Bob Kreiken bedacht daarom een audiovisuele oorlogsroute door Hilversum. "Al twee jaar op rij kunnen we niet meer op deze manier herdenken. Je blijft thuis en beleeft het in veel mindere mate dan normaal, terwijl dit zo’n bijzondere gebeurtenis is. Ik wilde daarom iets bieden waardoor mensen de herdenking toch, op een veilige manier, kunnen vieren."

De oorlogswandelroute Trompenberg en Villaparken

Kreiken was al vanaf jongs af aan geïnteresseerd in de oorlog. Naarmate hij ouder werd, is hij meer onderzoek gaan doen naar wat er zich in Hilversum heeft afgespeeld. "Wanneer ik met mijn familie of vrienden door de buurt ging wandelen, vertelde ik hen altijd oorlogsverhalen als we langs een merkwaardige plek liepen." Vaak waren mensen overdonderd als ze hoorden dat Kreiken op zo’n jonge leeftijd hierin geïnteresseerd was. "Veel slachtoffers en soldaten in de oorlog waren ook jong. Het voelde dus voor mij eigenlijk altijd als een soort morele plicht om hun verhalen door te vertellen en om iets met mijn leven te doen, omdat zo veel jonge mensen deze kans niet hebben gekregen." Op een gegeven moment bedacht de Hilversummer zich dat het tijd werd om deze interesse en kennis te delen met anderen.

Quote "Juist door deze route nu te lopen is er een extra vorm van vrijheid te zien" Bob Kreiken

Door zijn fascinatie voor de Hilversumse geschiedenis en de drang om alsnog iets te doen voor de herdenkingen, kwam Kreiken op het idee voor een oorlogsroute. Dit is een wandelroute door de Trompenberg en Villaparken van ongeveer vijf kilometer. Met behulp van een app leidt de route naar zestien merkwaardige plekken waar een audiofragment te horen is en er foto’s van toen te zien zijn. "Momenteel zie je overal mensen wandelen en zij gebruiken daarbij ook apps, zoals die van Ommetje. Met deze oorlogsroute kan je wandelen, luisteren en foto’s zien. Het is dus een dynamische manier van je buurt beleven."

Kreiken hoopt dat op deze wijze meer mensen stil zullen staan bij de gebeurtenissen tijdens de oorlog. "Wanneer je door je eigen stad loopt en het historische verhaal hoort bij bepaalde huizen of monumenten, komt het veel dichterbij dan een oorlogsverhaal dat het gehele land betreft. De oorlog is namelijk zo’n grote gebeurtenis, waardoor het een beetje ver van je bed kan voelen." Symbolisch Daarnaast heeft de route nog een symbolische vorm. In de tijd van de oorlog was de Trompenberg namelijk afgezet door de Duitse bezetters. Er werden barricades opgeworpen en mensen konden er niet, zoals nu, zomaar doorheen wandelen. "Juist door deze route nu te lopen is er een extra vorm van vrijheid te zien. We kunnen ons nu namelijk wel bewegen naar waar we willen", vertelt Kreiken dankbaar.

Deze oorlogsroute is een begin van velen, laat Kreiken weten. Hij heeft er nog een hoop op de planning staan: "De volgende zal op de Boomberg zijn, daarna zullen Zuid- en Oost-Hilversum volgen."