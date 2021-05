Restaurant Bergen wint rechtszaak: "Geen sprake van huurachterstand"

Uitbaters Marcel Hansen en Ramona Nijssen hoeven geen 93.000 euro te betalen aan de verhuurder van restaurant LadyPapa in het centrum van Bergen. Door de coronacrisis betaalden ze de helft van de huur tijdens de maandenlange sluiting. De verhuurder eiste die huurachterstand vervolgens op bij de kantonrechter, maar die vindt dat het horeca-stel correct heeft gehandeld.

Volgens de kantonrechter was de coronacrisis niet te voorzien voor de uitbaters en kan de verhuurder hen daarom niet houden aan de huurovereenkomst, meldt mediapartner Duinstreek Centraal.

LadyPapa huurt het horecapand sinds 1 december 2019 en waren in de eerste vier maanden volop bezig met de verbouwing. Na de opening van 1 maart vorig jaar moest het restaurant vanwege de corona-uitbraak nog geen twee weken later sluiten. Die sluiting leidde bij het horeca-stel tot meer dan 80 procent minder omzet.

Volgens de kantonrechter is een halvering van de huurprijs dan ook gerechtvaardigd. Gezien LadyPapa tijdens de sluiting evengoed de helft van de huur bleef doorbetalen, is er volgens de rechter geen sprake van een huurachterstand. De verhuurder gaat tegen dat besluit in beroep.