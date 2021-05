Dankzij kou staat alles tegelijk in bloei: "Bijzonder jaar dit"

Het komt maar weinig voor dat je volop kunt genieten van alle bloemsoorten tegelijk in de bollenvelden. Normaal komen de hyacinten en narcissen eerst en volgen de tulpen later. Maar door de kou van de afgelopen tijd, valt alles nu samen. En dat komt maar weinig voor.

"Ik heb het er wel over gehad met oude bollenkwekertjes, want ik ben zelf nog jong natuurlijk", zegt bollenteler en narcissenliefhebber Carlos van der Veek uit Burgerbrug met een lach, "Maar het komt zelden voor. Dan krijg je verhalen van 'in 1996 is mijn zoon getrouwd, toen stond ook alles tegelijk in bloei."

Wie nu rondrijdt door het grootste aaneengesloten bollengebied in de wereld ziet inderdaad nog alles staan. De narcissen in wit en geel staan nog fier overeind en ook de hyacinten, in alle kleuren, zijn nog te bewonderen. "Het was door de kou even wachten maar dan is de kleurexplosie ook wel enorm", zegt Van der Veek.

Bemesting

De maand april was erg droog. Daar hebben de bollenboeren nog niet zoveel last van gehad. Wel zag je ze overal met beregeningsinstallaties aan de gang. "Droog is het nog niet maar op zandgrond hebben de bollen wat extra voedingsstoffen nodig zoals fosfor. En dat moet er niet boven op liggen. Het beregenen is dus om de kunstmest naar beneden te krijgen", legt Van der Veek uit.

Voor de bollenboeren is de bloeiperiode de drukste tijd van het jaar. "Zomers is het ook druk maar nu lopen de boeren het liefst zelf door het veld. Het 'nalopen' is specialistisch werk. Ik sprak laatst een kerel die liep 20 kilometer op een dag. Daarom zijn het altijd van de magere gasten met bruine koppen. Die lopen de hele dag tussen de bollen."

Vakantiegangers

Voor de vakantiegangers die de meivakantie doorbrengen in de Noordkop levert de kou dus echt wat op. Zoveel bloemen en kleuren zijn een unicum. "Ze vallen echt met hun neus in de boter. Normaal zijn de hyacinten uitgebloeid en vind je de narcissen nog sporadisch en kan je alleen van de tulpen genieten. Nu hebben we ze alledrie. Het is echt prachtig", zegt Van der Veek.