Partijen willen uitleg van burgemeester over spontane huldiging Ajax

En dit terwijl er het afgelopen coronajaar op andere plekken in de stad wel werd ingegrepen door politie en ME. Bijvoorbeeld bij de 'koffiedrinkers' op een aantal zondagen dit jaar op het Museumplein.

De gemeente liet zondag al weten niet te hebben ingegrepen om "ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen". Agenten bleven op afstand. "De driehoek heeft het even aangekeken en het laten gebeuren", zei een woordvoerder van de gemeente gisteren. "Inmiddels hebben we Ajax verzocht de actie op het dek te beëindigen." De driehoek vroeg Ajax op een gegeven moment wel om de spontane huldiging te beëindigingen.

Vanwege de kampioenswedstrijd waren er veel busjes van de Mobiele Eenheid in de stad aanwezig. Op het Leidseplein gold een noodverordening, waardoor er gefouilleerd mocht worden en er geen alcohol gedronken mocht worden.

Op de Johan Cruijff Boulevard gold zo'n noodverordening niet. De gemeente liet wel weten dat de politie "extra alert" was op andere plekken dan het Leidseplein. Ook riep de gemeente rond 15.50 uur op om niet meer naar de Johan Cruijff Boulevard te komen. Nadat de spelers vertrokken ging ook de helft van de aanwezige supporters weg.

De 'huldiging' van Ajax op het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA was een spontane actie. Dat laat een woordvoerder van de club weten. "Er is voortdurend contact geweest met de zogeheten driehoek van gemeente, politie en het Openbaar Ministerie", reageert hij. "Ook over de verwachting dat fans zich buiten zouden verzamelen. Maar dat de spelers van het veld kwamen en meteen rechtdoor naar het parkeerdek liepen, was een spontane actie."

"We kijken zeker naar onze verantwoordelijkheid. Maar gezien de enorme hoeveelheid fans die zich buiten hadden verzameld, was dit waarschijnlijk wel beter dan de spelers verplichten binnen te blijven en de supporters buiten te negeren."

De Amsterdamse VVD laat op Twitter weten de burgemeester te gaan vragen welke afwegingen er gemaakt zijn door Halsema en waarom.

De ChristenUnie heeft samen met het CDA al verschillende vragen ingediend. Onder meer vragen de partijen zich af waarom er geen noodverordening gold voor het Arena-gebied en ze willen weten of er signalen waren dat zulke grote groepen naar de Johan Cruijff Arena zouden komen en of er met die wetenschap iets gedaan is om dat te voorkomen wat er gisteren is gebeurd.

Veldslag voorkomen?

Erk Flentge van de SP tegen AT5: "Deze supporters vierden feest, maar daarmee brachten ze ook zichzelf en anderen in gevaar. Wat gister gebeurde was niet goed. Niet voor de zorgverleners die zo onder druk staan, niet voor de mensen die noodgedwongen thuis wachten op betere tijden, niet voor ondernemers, voor de meeste mensen niet. Maar een veldslag organiseren tussen politie en supporters zou ook geen goed antwoord zijn geweest. Er is maar één antwoord dat echt helpt in deze bizarre tijden: veel en veel sneller vaccineren." Ook de SP wil graag uitleg van de burgemeester.

Diederik Boomsma van het CDA: "Het is goed dat ze het Leidseplein niet hebben afgebroken, maar wat is er gedaan om dit te voorkomen? Toch altijd pijnlijke beelden voor mensen die zich wel aan de regels houden. En: wat is er nou van te voren door de gemeente afgestemd met Ajax?"