Partijen willen uitleg 'spontane' huldiging Ajax: "Spontaan? Je had dit kunnen voorzien"

Verschillende politieke partijen in de gemeenteraad willen dat burgemeester Halsema gaat uitleggen hoe het allemaal precies is gegaan rondom de spontane huldiging na het kampioenschap van Ajax. Er kwamen naar schatting zo'n 12.000 supporters op af. Er werd geen afstand gehouden, maar de politie greep niet in. De ChristenUnie wil bijvoorbeeld weten waarom er gisteren geen noodverordening in het gebied rondom de Johan Cruijff Arena gold.

En dit terwijl er het afgelopen coronajaar op andere plekken in de stad wel werd ingegrepen door politie en ME. Bijvoorbeeld bij de 'koffiedrinkers' op een aantal zondagen dit jaar op het Museumplein.

Spontane actie

De 'huldiging' van Ajax op het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA was een spontane actie. Dat laat een woordvoerder van de club weten. "Er is voortdurend contact geweest met de zogeheten driehoek van gemeente, politie en het Openbaar Ministerie", reageert hij. "Ook over de verwachting dat fans zich buiten zouden verzamelen. Maar dat de spelers van het veld kwamen en meteen rechtdoor naar het parkeerdek liepen, was een spontane actie."

"We kijken zeker naar onze verantwoordelijkheid. Maar gezien de enorme hoeveelheid fans die zich buiten hadden verzameld, was dit waarschijnlijk wel beter dan de spelers verplichten binnen te blijven en de supporters buiten te negeren."

Sommige raadsleden vragen zich af hoe 'spontaan' de actie was. CDA-raadslid Boomsma moet lachen. "Spontane actie? Het was niet zo’n hele spannende competitie, volgens mij. Je had dit kunnen voorzien."

Waarom geen noodverordening Arena-gebied?