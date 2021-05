Gemeentehaven Enkhuizen start met nachtregister en ID-controle

De Gemeentehaven van Enkhuizen is deze maand gestart met een online register voor bezoekers die komen overnachten. In het nachtregister worden de gegevens van het schip en de opvarenden genoteerd. Het invullen van het register gebeurt tegelijk met het betalen van de havengelden.

Op het scherm dat dan verschijnt wordt gevraagd om onder andere een naam, e-mailadres en telefoonnummer in te voeren. Daarna kan gekozen worden uit verschillende betaalmethoden, waarna het havengeld kan worden overgeboekt. Hier ontvangen de bezoekers een bevestiging van via e-mail.

Jaarlijks bezoeken gemiddeld tussen de 15.000 en 17.000 passanten voor de recreatievaart de haven. Voor hen is het vanaf deze maand niet langer mogelijk om de havengelden via een betaalautomaat te betalen. In plaats daarvan kunnen bezoekers terecht op een website , of kunnen zij een QR-code scannen die naast de ligplaats is opgehangen.

