Zo herdenkt 't Gooi de Tweede Wereldoorlog in coronatijd

Opnieuw is het dit jaar een sobere herdenking van de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Toch proberen zoveel mogelijk mensen in 't Gooi stil te staan bij de verschrikkingen van de oorlog en zijn er alternatieven, zoals een documentaire in Huizen en twee oorlogswandelingen in Hilversum.

NH Nieuws

Vanwege de coronamaatregelen vindt het herdenken ook dit jaar weer grotendeels online en vanuit huis plaats. De jaarlijkse herdenking in Hilversum bij het Rosarium is in besloten kring. Vanochtend hebben loco-burgemeester Karin Walters en wethouders Floris Voorink en Anette Wolthers een krans gelegd bij bij het verzetsmonument. Ook leerlingen van het Savornin Lohman college hebben een krans gelegd. Zij deden dit namens een school in Duitsland waarmee zij een project zijn gestart om oorlogsverhalen te ontrafelen. Bekijk hier de beelden van de kranslegging:

Kranslegging - NH Nieuws

De hele dag kunnen Hilversummers hier herdenken en bloemen leggen. Vanmiddag wordt op de Noorderbegraafplaats een besloten herdenking gehouden, die te volgen is via NH Gooi. Stadsdichter Charlotte de Raad draagt het gedicht 'Hemellichaam' voor en er zijn verschillende lezingen en toespraken. De toespraak van burgemeester Pieter Broertjes wordt voorgedragen door wethouder Arno Scheepers. Het Radio Filharmonisch Orkest begeleidt de herdenking. Wandelen in vrijheid En naast de herdenkingen bij de monumenten is er in Hilversum ook een wandeltocht georganiseerd. De 22-jarige Hilversummer Bob Kreiken ontwikkelde met steun van de gemeente twee gratis wandeltochten ‘Wandelen in vrijheid’. "Al twee jaar op rij kunnen we niet meer op de 'normale' manier herdenken. Je blijft thuis en beleeft het in veel mindere mate dan normaal, terwijl dit zo’n bijzondere gebeurtenis is. Ik wilde daarom iets bieden waardoor mensen de herdenking toch, op een veilige manier, kunnen vieren", vertelt hij. Het is een wandelroute door de Trompenberg en Villaparken van ongeveer vijf kilometer. Met behulp van een app leidt de route naar zestien merkwaardige plekken waar een audiofragment te horen is en er foto’s van toen te zien zijn. "Momenteel zie je overal mensen wandelen en zij gebruiken daarbij ook apps, zoals die van Ommetje. Met deze oorlogsroute kun je wandelen, luisteren en foto’s zien. Het is dus een dynamische manier van je buurt beleven."





Kreiken hoopt dat op deze wijze meer mensen stil zullen staan bij de gebeurtenissen tijdens de oorlog. "Wanneer je door je eigen stad loopt en het historische verhaal hoort bij bepaalde huizen of monumenten, komt het veel dichterbij dan een oorlogsverhaal dat het gehele land betreft. De oorlog is namelijk zo’n grote gebeurtenis, waardoor het een beetje ver van je bed kan voelen." Ook in Laren is er een wandelroute georganiseerd, maar dan een kunst-historische. Veel winkeliers hebben een deel van de etalage ter beschikking gesteld voor Larense kunstenaars. Zij tonen hier werken gebaseerd op oorlog en vrede. Ook leidt de wandelroute langs de diverse oorlogsmonumenten. De kunstwerken blijven één maand zichtbaar. Documentaire In Weesp is er een film gemaakt over het Joodse zangduo Johnny en Jones dat op een bijzondere manier te maken kreeg met Weesp. De achtstegroepers van basisschool De Rehoboth in Huizen spelen de hoofdrol in een documentaire over Huizer oorlogsslachtoffers. Zo proberen ze de namen op het herdenkingsmonument aan het Prins Bernhardplein een gezicht te geven. Dit jaar staan de verhalen van Jan de Graaf, Henri Katan en Wim van den Born centraal. De Joodse jongen Henri duikt onder in Huizen, maar wordt verraden en komt in kamp Vught terecht. Op 7 juni wordt hij samen met 1291 andere kinderen naar Sobibor gedeporteerd, waar ze drie dagen later allemaal worden vermoord. Bekijk hier de verhalen van de andere Huizer oorlogsslachtoffers:

Vanochtend zijn er in Huizen ook kransen en bloemen gelegd bij het herdenkingsmonument op het Prins Bernhardplein en het verzetsmonument in het Warandapark. De hele dag zorgt het Veteranencomité voor een erewacht bij het monument. Blaricum Burgmeester Joan de Zwart-Bloch legt een krans bij het monument in het Burgemeester Klarenbeekpark. "We herdenken, omdat we nooit mogen vergeten welke gruwelijkheden er in oorlogssituaties plaatsvinden en hoeveel verdriet en pijn dit veroorzaakt bij zoveel mensen. We herdenken, zodat we ons bewust blijven van het feit dat we een taak hebben, een taak om dergelijke gruwelijkheden in de toekomst hopelijk te voorkomen. We herdenken ook dat we ons gelukkig mogen prijzen in vrijheid te leven", zo vertelt de burgemeester tijdens haar toespraak. Taptoe Vorig jaar op 4 mei is in Loosdrecht het gerenoveerde plantsoen rond de herdenkingsmonumenten in gebruik genomen. Op initiatief van een aantal inwoners heeft het plantsoen een naam gekregen: Jaap Zeldenrijk Plantsoen. Hij was een verzetsleider en had als schuilnaam Jaap Haan.



Om 19.45 uur luiden in Loosdrecht de kerkklokken om iedereen op te roepen buiten voor de deur, in de tuin of op het balkon te gaan staan waarna er op veel plekken in het dorp rond 19.58 uur het signaal Taptoe gespeeld wordt. Ook in Weesp zal er op diverse plekken de Taptoe worden geblazen. Daarna volgt de gebruikelijk twee minuten stilte.