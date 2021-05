Stoomlocomotief 26 terug in Medemblik: "Heel belangrijk voor het museum"

Na een lange onderhoudsbeurt heeft Stoomlocomotief 26 afgelopen zaterdag een eerste, succesvolle proefrit gemaakt van Hoorn naar Medemblik. De 99 jaar oude locomotief vervoert al jaren passagiers tussen de twee steden en maakt ongeveer 200 ritten per jaar. "We hopen de locomotief eind mei weer in te kunnen zetten", aldus René van den Broeke van Museumstoomtram Hoorn-Medemblik.

Omdat de bijna honderd jaar oude stoomlocomotief nog zo vaak gebruikt wordt moest er het nodige onderhoud uitgevoerd worden. "Dan moet je vooral denken aan het aandrijfsysteem van de locomotief", zegt museumdirecteur René van den Broeke tegen WEEFF. "De lagers van de locomotief moesten allemaal gecheckt en onderhouden of vervangen worden."

Dat werk is door vrijwilligers bij het museum gedaan. Zo'n tien vrijwilligers hebben aan het project gewerkt in hun weekenden en andere vrije tijd. Daarnaast was een conservator, die in vaste dienst bij het museum werkt, betrokken bij de revisie van deze stoomlocomotief. Aan het onderhoud is ongeveer twee jaar gewerkt in de werkplaats in Hoorn.

Nederlands ontwerp

De bijna dertigduizend kilogram wegende locomotief is sinds 1974 in handen van het museum in Hoorn en maakt ongeveer de helft van alle ritten die stoomlocomotieven maken. In totaal heeft de 26 in de afgelopen twintig jaar ongeveer 150.000 kilometer gereden. Het 'rijdende museumstuk' heeft de hoogste A-status in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.

Niet alleen heeft de stoomlocomotief voor het vervoer van passagiers een enorme waarde voor het museum, ook historisch is dit een belangrijk treinstel geweest voor Nederland. "De stoomlocomotief is in Nederland ontworpen en gebouwd door de Limburgsche Tramweg Maatschappij", legt Van den Broeke uit. "Tot 1938 vervoerde het reizigers en goederen over de bergachtige tramlijn tussen Maastricht en Vaals."

Museum open

Hoewel de eerste proefrit van de stoomlocomotief na de onderhoudsbeurt van twee jaar succesvol is verlopen, is het nog maar de vraag wanneer het treinstel weer dienst kan doen voor bezoekers van de museumstoomtram tussen Hoorn en Medemblik. Dit alles heeft te maken met de maatregelen rondom het coronavirus.

"Het is lastig te zeggen wanneer we weer open kunnen", aldus museumdirecteur René van den Broeke. "Met de huidige inzichten kunnen we 26 mei weer gaan rijden. Wij bereiden ons nu voor om vanaf eind mei opnieuw mensen te kunnen ontvangen. Maar alles is afhankelijk van hoe het virus zich ontwikkelt en welke maatregelen de overheid neemt. Wij hebben veel mooie dingen die we graag willen laten zien, maar dan moet dat wel veilig kunnen."