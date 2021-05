Eindelijk zomers weer op komst: dit weekend wordt het tot wel 24 graden

Zonaanbidders kunnen hun hart ophalen dit weekend, want het kwik schiet aanzienlijk omhoog. Voordat dat warme weer aanbreekt moeten we wel nog een week met zeer wisselvallige temperaturen en buien doorkomen.

Die buien beginnen vanavond al. Wie nu uit het raam kijkt wordt misschien begroet door een waterig zonnetje, maar daar komt over niet al te lang verandering in. Gedurende de hele dag ontstaan er her en der wat buien, vertelt weerman Jan Visser bij NH Radio.

"Vanmiddag hebben we te maken met een wat zwakke storing, waarbij lichte regen en motregen valt. Er kunnen vanmiddag buien ontstaan, die aan het einde van de middag weer verdwijnen", vertelt hij.

Regengebied boven Ierland

Vannacht trekt een regengebied dat nu boven Ierland ligt onze kant op. Het gaat vanavond en vannacht dus hard regenen, en daar komt ook nog eens een hele pittige wind bij kijken. Aankomende nacht en morgen overdag geldt er in Noord-Holland dan ook code geel voor zware windstoten, vooral tijdens buien.

Woensdag tot vrijdag blijft het wisselvallig, met weinig zon en lage temperaturen, maar zaterdagmiddag ontstaat er dan ineens een grote omslag, aldus Visser. De temperatuur stijgt dan al naar zo'n 17 of 18 graden. Zondag wordt het ronduit zomers weer, met temperaturen tot wel 24 graden. Toch tijd om de zwembroeken uit de kast te trekken en de tuinstoelen naar buiten te slepen.

Lang blijft het zomerse weer niet aan, volgens de huidige voorspellingen daalt het kwik na het weekend weer.