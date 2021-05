Vijftien arrestaties rondom kampioenswedstrijd Ajax

Het kampioenschap van Ajax is zonder grote geweldsincidenten verlopen. Ongeveer 12.000 Ajaxfans waren vandaag aanwezig rond de Johan Cruijff Arena. Ook in de binnenstad werd de 35e landstitel gevierd.

De gemeente heeft in totaal vijftien mensen opgepakt, onder andere omdat supporters vuurwerk en wapens bij zich hadden."Bij de Amsterdam Arena was het tijdens en na de wedstrijd tegen FC Emmen veel te druk. Naar schatting waren er 12.000 supporters naar het stadion gekomen om het kampioenschap te vieren", aldus de gemeente.

De selectie verscheen na de wedstrijd op het arenadek en liet de kampioensschaal en de KNVB-beker zien. De driehoek heeft dit moment goed gevolgd en daarna aan Ajax gevraagd de spontane actie te beëindigen. Daar werd gehoor aan gegeven. Rond 19.00 uur waren bijna alle supporters rondom de Johan Cruijff ArenA weer vertrokken.

Volgens de NOS heeft Ajax bevestigt dat het ging om een spontane actie van de spelers. Volgens de club was er niets over afgesproken, maar is wel continu overleg geweest met de lokale driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie. De club voegt eraan toe: "Wij kijken zeker naar onze verantwoordelijkheid, maar gezien de enorme hoeveelheid fans die zich buiten had verzameld was dit waarschijnlijk wel beter dan het negeren."

Laten gebeuren

Eerder vandaag werd al duidelijk dat de driehoek (gemeente, politie en justitie) bewust niet ging handhaven op het overtreden van de coronaregels bij het Arenadek. "Deze keuze is gemaakt om ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen. Ook is daarmee een massale verplaatsing van supporters naar de open terrassen van binnenstad voorkomen", schrijft de gemeente.