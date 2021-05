Ajax legt met zege op FC Emmen definitief beslag op 35ste landstitel

Ajax heeft het kampioenschap in de eredivisie officieel in de wacht gesleept. In de Johan Cruijff Arena zegevierden de Amsterdammers met 4-0 tegen FC Emmen en daardoor is de 35ste titel in de historie een feit. Jurriën Timber, Sébastien Haller, Devyne Rensch en Davy Klaassen maakten de doelpunten in de kampioenswedstrijd.

Pro Shots / Jasper Ruhe

Ajax trad in de Arena met dezelfde namen aan die vorige week met 2-0 te sterk waren voor AZ en begon voortvarend aan de wedstrijd. Ajax meldde zich in de openingsfase meteen een aantal keren voor het doel van Emmen. Nicolas Tagliafico en Sébastien Haller kregen de eerste kansen, maar Dusan Tadic had na 9 minuten al een grote mogelijkheid om de score te openen. De Serviër, die de bal panklaar voor zijn linker kreeg, schoot echter wild over. Uitzinnigheid Een minuut later zette Jurriën Timber wel op voorsprong met een hard schot vanaf de rand van het strafschopgebied: 1-0. De 19-jarige centrale verdediger, die dit jaar zijn echte doorbraak bij Ajax maakte, tekende voor zijn eerste treffer in Amsterdamse dienst. Waar de Arena vorige week tegen AZ nog ontplofte bij een goal door de 7.500 juichende fans op de tribune, bleef het dit keer muisstil. Het kabinet gaf geen groen licht om dit weekend supporters in de stadions toe te laten. Elders in de hoofdstad werd de openingstreffer wel uitbundig gevierd. Tekst loopt door onder de video.

Fans vieren de 1-0 op het Rembrandtplein - NH Nieuws

De Ajax-machine combineerde in de daaropvolgende minuten eenvoudig door de defensie van Emmen, de ploeg in vorm. In de winterstop bungelden de Drentenaren nog onderaan met zes punten, maar dankzij een weergaloze comeback staat de ploeg van Dick Lukkien nu zestiende. In de afgelopen acht duels was Emmen zelfs ongeslagen. Dat zijn cijfers die alleen Ajax en Vitesse kunnen overleggen. In de Arena oogden de bezoekers echter vrij kansloos tegen een Ajax, dat frivool voetbal op de mat legde. Het was daardoor wachten op de tweede treffer, maar uitgelezen kansen bleven voor rust nog uit. Emmen kreeg nog wel twee kleine kansen via Luka Adzic, maar Stekelenburg, die zijn 300ste wedstrijd voor Ajax speelde, hoefde niet in actie te komen. Tekst loopt door onder de foto.

Sebastien Haller maakt de 2-0 tegen FC Emmen - Pro Shots / Jasper Ruhe

Doelpuntenjacht Ajax kwam fris de kleedkamer uit en was nadrukkelijker op zoek naar de bevrijdende tweede treffer. Via Tadic, Haller en Alvarez kreeg de thuisploeg meteen een aantal kansen. In de 61ste minuut maakte Haller de bevrijdende 2-0 voor Ajax. Tagliafico veroverde de bal, waarna Klaassen een steekpass op de Frans-Ivoriaanse spits gaf, die vervolgens koelbloedig afrondde. Ajax ging er meteen overheen en vijf minuten later kopte Devyne Rensch de 3-0 binnen uit een voorzet van Tadic. De champagne kon voorzichtig ontkurkt worden, want zowel Ajax als Emmen wist dat het niet meer fout kon gaan. In de 74ste minuut was Tadic opnieuw de aangever bij een Ajax-doelpunt. Uit een prachtige voorzet van de aanvoerder kopte Davy Klaassen de 4-0 tegen de touwen. Buiten het stadion bouwden de supporters een feest en een spandoek werd inmiddels uitgerold in de Arena. Tekst loopt verder onder de foto.

Tijdens de wedstrijd werd het spandoek al uitgerold - Pro Shots / Stanley Gontha

Trainer Erik ten Hag, die afgelopen vrijdag zijn contract bij Ajax verlengde tot medio 2023, wisselde aardig door en Emmen had de strijdbijl inmiddels ook begraven. De wedstrijd werd simpel uitgespeeld, waarna de 35ste landstitel gevierd kon worden.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch (Mazraoui/67), J. Timber (Schuurs/77), Martinez, Tagliafico; Gravenberch (Kudus/77), Alvarez, Klaassen (Labyad/88); Antony (Neres/67), Haller, Tadic Opstelling FC Emmen: Verrips; Bijl, Veendorp, Araujo, Cavlan; K. Frei (Gladon/73), Vlak (Ben Moussa/73), Pena, Bernadou (Tibbling/82), Adzic (De Vos/82), De Leeuw (La Torre/88)