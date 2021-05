Ajax begint met vertrouwde namen aan kampioensduel met FC Emmen

Dat betekent dat doelman Maarten Stekelenburg zijn 300ste wedstrijd in het eerste van Ajax gaat spelen. Slechts 25 spelers speelden meer wedstrijden in Ajax 1 dan Stekelenburg. In de 299 wedstrijden die hij voor Ajax speelde, hield Stekelenburg 114 keer de nul.

De wedstrijd Ajax - FC Emmen is live te volgen op NH Radio en via ons liveblog en sociale kanalen.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, J. Timber, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Alvarez, Klaassen; Antony, Haller, Tadic