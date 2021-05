Twee Haarlemmers beroofd en mishandeld door groepen jongeren

Twee jongens uit Haarlem zijn vannacht beroofd en mishandeld. Een 17-jarige jongen werd rond 23.50 uur beroofd in Santpoord-Noord, daarna werd een 18-jarige jongen beroofd in Velserbroek. Of de berovingen iets met elkaar te maken hebben wordt onderzocht door de politie.

De 17-jarige jongen fietste rond 23.50 uur met een vriend door de Hoofdstraat in Santpoort-Noord toen een groep van 15 jongeren op hen af kwam. De jongen werd vervolgens van zijn fiets getrokken en meerdere keren geschopt en geslagen. Ook werd hij beroofd van de persoonlijke bezittingen die hij bij zich had. De groep is hierna weggerend in de richting van de Wüstelaan.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de jongen gewond is geraakt. "Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis", vertelt ze. "Hij is meerdere keren geschopt en geslagen, daar heeft hij wel letsel bij opgelopen."

Vergelijkbaar

Rond 1.15 uur liep een 18-jarige jongen naar zijn fiets op de Dammersweg in Velserbroek toen een groep van zes tot acht jongeren op hem afkwam. Hij werd door de groep geschopt, geslagen en beroofd. Het lukte hem weg te rennen, naar zijn vrienden.

Hij is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar het was niet nodig om hem mee te nemen naar het ziekenhuis. De woordvoerder laat weten dat ook hij wel verwondingen heeft overgehouden aan het geweld.

De berovingen lijken erg op elkaar, ook de plaatsen liggen niet ver bij elkaar vandaan. "We nemen dat zeker in het onderzoek mee", vertelt de woordvoerder. "We gaan uitzoeken of de zaken iets met elkaar te maken hebben."