Vrijwilligers halen meer dan honderd kilo afval van de stranden

Ruim zestien vrijwilligers stroopten de mouwen op om de Noord-Hollandse stranden weer een stukje schoner te maken. En met succes: de groep die zichzelf de Beach Clean Up Tour noemt, haalde ruim honderd kilo afval van het strand tussen Egmond en Hargen.

"Er is met name veel klein plastic opgeruimd. Maar ook stukken pallets, tafels en kisten", vertelt initiatiefnemer Daan Strang. Hij is voorlopig nog niet klaar met opruimen. Vandaag wordt het stuk strand tussen Wijk aan Zee en Castricum opgeruimd en op 15 mei staat het stuk tussen IJmuiden en Zandvoort op de planning.

Oefening

De opruimactie is bedoeld als oefening voor het grotere werk deze zomer. Dan wordt op 22 juli het startsein gegeven voor de officiële Beach Clean-Up Tour van Den Helder naar Scheveningen én van Cadzand naar Scheveningen. Deze twee tours gaan door tot de grote finale van 1 augustus.