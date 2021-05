Documentaire: Sabina's strijd, een leven lang in verzet

Als 11-jarig meisje sprak Sabina Achterbergh al haar verontwaardiging uit in de klas omdat er nooit gesproken werd over de Roma- en Sinti-slachtoffers van de Holocaust. Alleen het Joodse verhaal was bekend, terwijl in de Tweede Wereldoorlog bijna haar hele familie werd vermoord. Met haar oudtante Zanna, die als 13-jarig meisje ondergedoken zat in de Jordaan, strijdt ze sindsdien tegen discriminatie van hun gemeenschap.

Zo'n 95 procent van de Sinti en Roma in Nederland overleefden de oorlog niet. Dat zijn een paar honderd mensen. "Maar het gaat niet om getallen", vindt Sabina Achterbergh, voorzitter van de Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. "Ieder leven is even belangrijk." Samen met haar oudtante Zanna Weiss-Brassem en diens zoon Galit bezoeken ze, 77 jaar na dato, Zanna's onderduikadres in de Vinkenstraat. Daar ontmoeten ze de kleindochter van onderduikverleners Freek en Annie de Oude, die voor hen hun leven waagden.

Zanna Weiss-Brassem ziet, na driekwart eeuw, voor het eerst haar onderduikplek terug

Maar hoe staat het met de acceptatie van de Roma en Sinti anno 2021? Pas na jarenlang toekijken mocht Sabina met haar oudtante en neef op 4 mei 2019 voor het eerst zèlf een krans op de Dam leggen ter nagedachtenis aan de Roma- en Sinti-slachtoffers van de Holocaust. "Eindelijk voelde mijn tante zich er na driekwart bij eeuw bij horen."

Ook gaan we met Sabina terug naar de inmiddels 94-jarige oud-verzetsman Max van den Berg. Hij vertelde in de jaren '90 over de Holocaust op Sabina's school. "Discriminatie is vreselijk, maar nog niet eens het ergste. Het toelaten en je niet verzetten is het grote kwaad", leerde oud-verzetsman Van den Berg haar. Hij werd Sabina's grote inspiratiebron in haar succesvolle strijd tegen het 'uitsterfbeleid' van de overheid tegen woonwagenkampen en erkenning voor het oorlogsverleden van de Roma en Sinti.

