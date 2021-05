Achtervolging na inbraak bij bedrijfspand in West, twee verdachten aangehouden

De politie heeft vanavond een vluchtauto achtervolgd na een inbraak bij een bedrijfspand aan het John M. Keynesplein in West. Hierbij zijn twee verdachten aangehouden.

De inbraak gebeurde iets voor 20.00 uur. Beveiligers sloegen vervolgens alarm. Nadat de inbrekers door hadden dat de politie voor de deur stond, gingen ze er met een vluchtauto vandoor.

Deze achtervolging was van korte duur, want niet lang daarna werden twee personen aangehouden. In het pand werd nog een tas met goederen aangetroffen.

De politie heeft de zaak in onderzoek.