Opgeluchte Wijndal en Jansen kunnen lachen na moeizame zege op RKC

Het ging alles behalve makkelijk vanavond bij AZ op bezoek bij RKC Waalwijk. De Alkmaarders wonnen met 3-1 na een moeizame start. "Maar je moet in deze fase van de competitie blijven winnen en dat hebben we gedaan."

In de eerste helft kwam het team van trainer Pascal Jansen 1-0 achter door AZ-huurling Thijs Oosting. Hij lobte de bal behendig over keeper Marco Bizot. "Ik weet wel dat Thijs als hij 1-op-1 komt best vaak lobt. Dat is wel echt een kwaliteit van hem", lacht Owen Wijndal na afloop voor de camera.