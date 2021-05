AZ wint na rust van RKC Waalwijk en legt druk weer bij PSV

Met enige moeite heeft AZ vanavond gewonnen van RKC Waalwijk. Na een vroege achterstand stelden Albert Gudmundsson, Myron Boadu en Calvin Stengs orde op zaken. AZ-huurling Thijs Oosting was trefzeker namens de thuisploeg: 1-3.

Door de overwinning komt AZ weer op gelijke hoogte met PSV. De Eindhovenaren spelen morgenmiddag thuis tegen sc Heerenveen. Dat de drie punten mee zouden gaan naar Alkmaar was hoogst onzeker in het eerste uur. AZ, zonder de zieke Teun Koopmeiners, speelde plichtmatig in een laag tempo.

De eerste kans was wel voor de bezoekers toen Jonas Svensson de achterlijn haalde. Zijn voorzet werd door Albert Gudmunddson niet tot doelpunt gepromoveerd, omdat hij over schoot. RKC werd ook snel gevaarlijk na knullig balverlies van Timo Letschert. Richard van der Venne kwam daardoor oog in oog te staan met Marco Bizot. De keeper won het duel.

Achterstand snel ongedaan gemaakt

Na ruim een kwartier was het wel raak voor de ploeg van trainer Fred Grim. Van der Venne bediende Oosting en de spits van RKC stiftte de bal subtiel langs Bizot. De verdediging van AZ liet zich daarbij te makkelijk aftroeven.

Gelukkig liet het antwoord van AZ niet lang op zich wachten. Na goed voorbereidend werk van Stengs kon Gudmunddson simpel binnenschuiven: 1-1.

In de tweede helft namen de Noord-Hollanders het heft meer in handen. Dat leidde in eerste instantie nog tot een gemiste kans van Boadu, maar na ruim een uur scoorde hij wel. De spits van AZ profiteerde van balverlies bij RKC en snelde richting het doel van Kostas Lamprou. Met een bekeken schuiver scoorde Boadu met zijn linkervoet.

Rode kaart

Sylla Sow gooide de wedstrijd even later al bijna in het slot toen hij van het veld werd gestuurd. Scheidsrechter Dennis Higler zag een trappende beweging richting het gezicht van Letschert en kon niks anders dan de rode kaart trekken.

AZ kwam daarna niet meer in de problemen en besliste het duel definitief toen Stengs in de 82e minuut de 1-3 aantekende. Na een combinatie met Gudmundsson schoot de Oranje-international de bal in de hoek.

Na 31 wedstrijden heeft AZ nu 64 punten. PSV heeft hetzelfde aantal uit 30 duels. De voorsprong op nummer vier Vitesse, dat in blessuretijd won van PEC Zwolle, is vier punten.